ВИДЕО: Mercedes представил нового конкурента электромобиля Tesla X

Электрокроссовер EQC должен стать еще одним конкурентом кроссовера Tesla Model X. Ранее производство схожих электрокаров запустили Audi (Audi E-Tron) и Jaguar (Jaguar I-Pace), а в августе 2018 года собственный электромобиль на международном форуме ”Армия-2018” представил российский концерн ”Калашников”.

​”Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему”, — рассказала тогда РБК директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

Видеоролик, демонстрирующий внутренний интерьер электрокроссовера Mercedes-Benz опубликовал в своем Twitter 29 августа. На нем видно, что EQC должен получить цифровую приборную панель.

Mercedes-Benz is flipping the switch: On September 4th, we will present our first all-electric Mercedes-Benz model of our new EQ brand. Here’s a design detail of the interior. #switchtoEQ



More about EQ here: https://t.co/pJqyrnLGDb #MercedesBenz #MercedesEQ pic.twitter.com/OoSfrZHnRT