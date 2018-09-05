05.09.2018, 11:09

ВИДЕО: Mercedes представил нового конкурента электромобиля Tesla X

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РБК
EST
ВИДЕО: Mercedes представил нового конкурента электромобиля Tesla X
Foto: ESHA VAISH, REUTERS

Компания Mercedes-Benz в Стокгольме впервые представила образец серийного электрокроссовера EQC, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Согласно заявлению представителя компании, в разработку новых моделей электромобилей автогигант планировал вложить €10 млрд, однако реальные расходы превысили ожидаемые.

Электрокроссовер EQC должен стать еще одним конкурентом кроссовера Tesla Model X. Ранее производство схожих электрокаров запустили Audi (Audi E-Tron) и Jaguar (Jaguar I-Pace), а в августе 2018 года собственный электромобиль на международном форуме ”Армия-2018” представил российский концерн ”Калашников”.

​”Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему”, — рассказала тогда РБК директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

Видеоролик, демонстрирующий внутренний интерьер электрокроссовера Mercedes-Benz опубликовал в своем Twitter 29 августа. На нем видно, что EQC должен получить цифровую приборную панель.

Во время представления концепта EQS в 2017 году на Парижском автосалоне Mercedes-Benz сообщал, что мощности его батарей должно хватать на поездку длиной порядка 500 км.

К 2022 году автоконцерн Daimler, в структуру которого входит Mersedes-Benz, намерен создать 10 моделей электромобилей. Производством батарей для них должны будут заниматься восемь предприятий по всему миру, в развитие которых предполагается инвестировать €1 млрд.

В феврале 2018 года Tesla Илона Маска отчиталась о крупнейшем квартальном убытке в истории компании. Убыток составил $675,35 млн.

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