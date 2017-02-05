ВИДЕО: Компания Dirror начала продажи смарт-зеркал по цене от 970 евро

Немецкая компания Dirror начала продажи линейки одноименных устройств, которые представляют собой гибрид настенного зеркала и планшета, работающего на базе операционной системы Windows 10, пишет MSPowerUser. Вопреки заявлениям компании, устройства Dirror не являются единственными в своем роде цифровыми зеркалами, но вполне могут претендовать на звание первого коммерческого продукта такого рода, работающего на Windows 10.

"Умные" зеркала Dirror выпускаются в трех различных версиях. Зеркало Dirror S оснащено дисплеем диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1280*800 пикселей. Устройство работает на базе процессора Intel Atom x5-Z8300 и имеет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Стоимость Dirror S составляет 970 евро.

В свою очередь, версия Dirror M получила 23-дюймовый FullHD-дисплей, более мощный процессор Intel Atom x7-Z8700, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти. Стоимость этого зеркала составляет от 1870 евро.

Наконец, самая продвинутая версия устройства (Dirror L) оснащается 27-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD или WQHD, а ее стоимость составляет от 2070 до 2470 евро.

Как отмечают в компании, зеркала Dirror оснащены модулями Bluetooth 4.0 и Wi-Fi, а также поддерживают работу голосового помощника Cortana.