ВИДЕО: ”Каждый сам за себя”. Рижский таксист рассуждает об эстонском алкотуризме

Присяжный адвокат Кэрри Гинтер побывал в Латвии, где снял ролик, в котором рижский таксист Алдис Рубма рассуждает о разнице цен на алкоголь в Эстонии и Латвии.

”Логичнее было бы, если бы все цены — в Латвии, Литве и Эстонии — были одинаковы. А сейчас получается, что каждый за себя”, — говорит таксист.

На вопрос о том, радуются ли латыши тому, что в Эстонии цены выше, мужчина отвечает, что в Валка точно радуются. ”Они даже всю свою округу собираются поднять по алкобизнесу. Я читал, что они рассчитывают таким образом поднять свою экономику. Люди будут приезжать, праздновать, выпивать, и, конечно, специально приезжать покупать”.

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