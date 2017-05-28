ВИДЕО: Как изготавливают стеклянные банки и бутылки на модернизированном заводе в Ярваканди

К концу апреля на стекольном заводе в Ярваканди закончилась модернизация, стоившая в общей сложности 27 млн евро, после которой завод производит до 700 000 стеклянных упаковок в день.

Ярвакандиский завод — один из 79 заводов крупнейшего в мире производителя стекла O-I (Owens-Illinois). O-I приобрел завод в 1995 году. Сейчас на стекольном заводе в Ярваканди работает 160 человек, но после окончания длившейся три года модернизации теперь планируется нанять еще работников.

Вчера на заводе организовали день открытых дверей и ознакомили всех желающих с производством.