ВИДЕО: Из встречи представителей НКО и госпредприятия, посвященной Rail Baltic, не вышло ничего путного

Из сегодняшней встречи MTÜ Avalikult Rail Balticust и совместного госпредприятия RB Rail AS не вышло ничего хорошего: представители предприятия, которые должны были давать свои объяснения, отказали в записи мероприятия, пишет Ärileht.

Представитель НКО Карли Ламбот в конце видеоклипа спрашивает у латвийских представителей: ”Выкинут ли нас теперь?”. На что представитель RB Rail AS Каспарс Рокенс отвечает: ”Нет, но на ваших условиях встречи не состоится”.