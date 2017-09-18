18.09.2017, 15:45

ВИДЕО: Из встречи представителей НКО и госпредприятия, посвященной Rail Baltic, не вышло ничего путного

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rus.delfi.ee
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Из сегодняшней встречи MTÜ Avalikult Rail Balticust и совместного госпредприятия RB Rail AS не вышло ничего хорошего: представители предприятия, которые должны были давать свои объяснения, отказали в записи мероприятия, пишет Ärileht.

Представитель НКО Карли Ламбот в конце видеоклипа спрашивает у латвийских представителей: ”Выкинут ли нас теперь?”. На что представитель RB Rail AS Каспарс Рокенс отвечает: ”Нет, но на ваших условиях встречи не состоится”.

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