14.01.2018, 15:35

ВИДЕО: IKEA предлагает беременным женщинам помочиться на каталог

 (6)
rus.delfi.ee
EST

Шведская фирма ИКЕА предлагает новую форму получения скидки на некоторые категории товаров. Беременным женщинам предлагается пролить несколько капель мочи на страницу с детской кроваткой, чтобы увидеть там новую, значительно сниженную цену

Надпись вверху страницы: ”Помочившись на эту рекламу, вы можете изменить свою жизнь”.

Скидка проявится только в том случае, если женщина действительно беременна. После магазин предлагает отдать кассиру этот каталог во время оплаты, чтобы получить кроватку со скидкой, пишет nina.nn.by со ссылкой на thecut.com.

Автором новой рекламной концепции для ИКЕА является рекламное агентство Åkestam Holst. Откликов от адресаток рекламы пока нет.

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