ВИДЕО: Face ID на iPhone X взломали при помощи маски

Сотрудники вьетнамской компании Bkav, занимающейся вопросами кибербезопасности, смогли обойти систему распознавания лиц Face ID на новом iPhone X компании Apple.

Они сделали это при помощи маски из двумерных изображений глаз, отдельно выполненного из силикона носа и напечатанного на 3D-принтере контура лица с небольшими изменениями, пишет TJ.

Судя по опубликованному на YouTube демонстрационному видеоролику, представителю Bkav удалось с первой же попытки разблокировать iPhone X этой маской, которая имитировала его собственное лицо. При этом стоит отметить, что большая часть маски имела белый, а не телесный цвет, но это не сказалось на срабатывании системы. Более подробное описание процесса создания маски в компании обещают опубликовать позднее.

Отметим, что в ходе сентябрьской презентации смартфона представители Apple подчеркивали, что Face ID защищена от подобного взлома, поскольку в процессе создания системы компания специально сотрудничала с производителями масок и голливудскими визажистами, чтобы научить Face ID отличать маски от настоящих лиц.

Напомним, в мае этого года представителям немецкого хакерского сообщества Chaos Computer Clubs (ССС) удалось обмануть сканер радужной оболочки глаза, который используется в качестве средства биометрической идентификации во флагманских смартфонах компании Samsung. Для этого они воспользовались обработанной цифровой фотографией глаза. В Samsung заявляли, что описанный способ может быть реализован только с использованием сложной техники и при условии совпадения ряда обстоятельств.