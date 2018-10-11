ВИДЕО: "Это смешно", "не неси чушь" и "это бред". Лиги — об отмывании денег в Danske Bank

"Не в моей власти спихнуть Карилайда с этой должности. Он занимается маранием репутации эстонского государства, и сейчас на подходе конкретные вопросы инвесторов к Эстонии — почему вы не говорите, что этот случай был изолированный, и почему вы позволяете сделать из него провал Эстонии", — заявил Лиги.
На вопрос, сколько название Danske и тема отмывания денег поднимались на собраниях совета финансовой инспекции, когда он был председателем совета, Лиги отметил, что эти разы, разумеется, были, но тогда были вещи, вызывающие еще больше головной боли, чем Danske, поэтому сосредотачивались, скорее, на них.
"По состоянию на 2009 год мы узнали, что ситуация значительно лучше. В дальнейшем начали поступать сигналы, что вторая сторона не сотрудничает, риски накапливаются", — описал Лиги. По словам бывшего министра финансов, он до сих пор не использует для случая Danske слово "отмывание денег", потому что оно наносит репутации Эстонии еще больший ущерб.
По его словам, финансовая инспекция в то время, когда он был председателем ее совета, сделала то, что она могла сделать в тот момент времени и в рамках своей компетенции. "То, что сделала финансовая инспекция, то она сделала, управление рисками в конкретном банке было и есть плохое", — сказал Лиги.