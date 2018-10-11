ВИДЕО: "Это смешно", "не неси чушь" и "это бред". Лиги — об отмывании денег в Danske Bank

Меньше чем через 15 минут после его прибытия в комиссии уже настолько набрали обороты, что несмотря на закрытые двери, яростные выражения Лиге доносились и за дверь. Они начались с умеренной реакции "Ты когда-нибудь читал, что в компетенции совета?" и закончились эмоциональными всплесками "Не неси чушь!", "Это бред!" и "Это смешно!".

Одновременно Лиги подчеркнул перед членами правовой комиссии, что еще в 2014 году нигде в мире не считали основной проблемой европейского банковского дела отмывание денег. Хотя осознавали проблемы с отмыванием денег в Прибалтике, они преимущественно были связаны с Латвией. Одновременно его месседж был, что при поиске ответственных следовало бы вместо Министерства финансов посмотреть в торону Министерства юстиции.

Через полтора часа после окончания заседания правовой комиссии, то есть в 12:45, когда занимавший пост министра финансов с 2009 по 2014 год Лиги вышел к журналистам, эмоции были спокойнее, хотя первый удар реформист нанес по созвавшему собрание центристу, председателю правовой комиссии Яанусу Карилайду.