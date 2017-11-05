05.11.2017, 11:35

ВИДЕО: Эти акцизы и налоги разозлили жителей Эстонии сильнее всего

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rus.delfi.ee
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Различные акцизы и налоги действительно помогают пополнить государственную казну, а в некоторых случаях сохранить природу и народное здоровье, но сопутствующее этому повышение цен, как правило, потребителю не нравится.

Налог на пакеты, налог на жиры, акциз на упаковку, налог на сахар, алкогольный акциз. Планы по некоторым из них так и остались лишь планами, ну а кое-что начнет опустошать кошельки потребителей уже совсем скоро.

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