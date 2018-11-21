ВИДЕО: Эстонский магнат Урмас Сыырумаа объяснил популярному российскому блогеру, почему он больше не работает в России

Популярный российский лайфблоггер Сергей Косенко опубликовал на своем YouTube канале, у которого 259 тысяч подписчиков, видео-интервью с известным эстонским предпринимателем Урмасом Сыырумаа. Интервью посвящено ведению бизнеса в России в сравнении с другим странами, в частности — в сравнении с Эстонией.

В интервью Сыырумаа рассказал, почему ему пришлось притормозить работу на российском рынке, с какими трудностями он там столкнулся, а также как он добился таких внушительных результатов в Эстонии. Помимо всего прочего, Урмас поведал о своём подходе к физическому и духовному здоровью, медитации и упражнениях, помогающих держать себя в хорошей форме и, несмотря на тяжелую работу, оставаться счастливым.

”В любом деле, в первую очередь, нужно работать. Хочешь зарабатывать деньги — надо работать, хочешь заниматься спортом — тоже надо работать. Первое — это работа”, — говорит Сыырумаа.

”К этому добавляется и твой талант. А если ты еще и счастливый — можешь достичь мирового уровня, хоть в спорте, хоть в бизнесе”, — добавил он.