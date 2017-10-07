ВИДЕО: Дронов научили доставлять посылки прямо в руки заказчикам

Британская компания Cambridge Consultants разработала систему доставки посылок дронами, которая позволяет заказчикам получать их прямо в руки, без указания точного адреса доставки.

Как напоминает N+1, дронов-курьеров разрабатывают и используют многие крупные компании и небольшие стартапы. Беспилотники предлагается использовать для доставки еды, медикаментов, почты и других небольших грузов. При этом в большинстве случаев подобные системы предполагают доставку по конкретному адресу или заданным координатам.

Отличие концепции DelivAir от этого подхода состоит в том, что дрон с заказанным товаром летит не по заранее заданному маршруту, а ориентируется на местоположение смартфона заказчика, который в этот момент может находиться дома, в дороге или где-то еще. Когда беспилотник оказывается совсем близко, на смартфон приходит соответствующее уведомление. После этого пользователю нужно выйти на улицу, взять смартфон в руки и направить основную камеру в небо, чтобы встроенная вспышка передала сигнал дрону. Ориентируясь на него, летающий курьер опустит коробку с заказом, закрепленную на тросе, прямо в руки заказчику. Будет ли дрон делать поправку на ветер — не сообщается.

Получить более наглядное представление о системе DelivAir можно благодаря демонстрационному видеоролику.

Как полагают представители Cambridge Consultants, эта концепция может найти применение не только в доставке заказанных товаров, но и в различных экстренных ситуациях. Например, дроны DelivAir могут доставлять медикаменты или гуманитарную помощь в зонах стихийных бедствий.