ВИДЕО: Для псов-гурманов? В Rimi продавалось лакомство для собак с живыми насекомыми



Такая картина представилась взору клиента в новом гипермаркете сети, открытом недавно на Петербургском шоссе в Таллинне. ”Почему Rimi не в состоянии проверить качество продуктов?” — задался вопросом автор письма.

Rimi Eesti Food AS попросил комментарий у поставщика Preemia OÜ.

”Данный случай достоин сожаления. При производстве данного конкретного продукта он проходит тепловую обработку, в части цикла которой температура поднимается минимум до 80 С в течении двух часов, в результате чего гибнут как бактерии, так и другие возможные живые организмы. После обработки продукт герметично упаковывается. Из вышеописанного следует, что во время производственного процесса насекомое не могло попасть в продукт”, — прокомментировал ситуацию представитель поставщика.

Мы предполагаем, что это насекомое на видео могло попасть в упаковку в ходе складирования. Мы обязательно проведем дополнительную дезинфекцию на складе готовой продукции, чтобы избежать подобных случаев.

По словам представителя Rimi Eesti Food AS, поставщик уже отозвал данную партию.

Этот процесс был запущен с сети магазинов уже сегодня утром. Как поставщик, так и магазин приносят клиенту свои извинения. Preemia OÜ предлагает клиенту связаться с ними в случае, если данный товар был приобретен. Они готовы выплатить компенсацию.