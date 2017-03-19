ВИДЕО: Дерево в моде! Хобби супругов из Хаапсалу стало прибыльным бизнесом

У древесины есть множество способов применения, в основном они традиционные, но если добавить немного фантазии, получатся уникальные вещицы. Жители Хаапсалу Тыну и Мари-Лийз Парбус изготавливают из ценных пород дерева украшения и аксессуары.

Вначале они продавали свои творения под маркой Puudwood через интернет, но теперь их можно найти в десятках магазинов в Тарту, Хаапсалу, Пярну, Выру и Таллинне, в том числе в аэропорту, где их покупают чащу всего, пишет Maaleht.

Семейное предприятие начиналось с того, что супруги изготавливали украшения дома, зато теперь бизнес расширился и Парбусы арендовали мастерскую.

Марка Puudwood началась с деревянных запонок. Теперь семейная фирма предлагает украшения и аксессуары и для мужчин, и для женщин. Какие они - смотрите в видеосюжете!