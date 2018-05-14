14.05.2018, 17:49

ВИДЕО DELFI: Россиянин разрабатывает в Эстонии уникальные контроллеры для беспилотной авиации, белоруска — LED-освещение для выращивания марихуаны

 (3)
Дмитрий Кукушкин
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Видео: Мадис Вельтман
Видео: Мадис Вельтман
Монтаж: Мадис Каллас
Монтаж: Мадис Каллас
EST 2
<strong>ВИДЕО DELFI</strong>: Россиянин разрабатывает в Эстонии уникальные контроллеры для беспилотной авиации, белоруска — LED-освещение для выращивания марихуаны
Foto: Tallinna Teaduspargi Tehnopol

Эстонию на крупнейшем в Центральной и Восточной Европе соревновании среди стартапов в сфере энергетики Power Up! представит фирма Zubax Robotics, основанная выходцем из России. На проходившем 9 мая в Таллинне региональном финале конкурса этот стартап занял первое место среди 10 финалистов.

Руководитель стартап-предприятия Zubax Robotics Павел Кириенко в интервью Delfi рассказал, что перевел основанную в 2015-м году в Москве фирму в Эстонию в прошлом году, потому что отсюда проще налаживать международные связи в данной отрасли, связанной с аэрокосмическими и авиационными разработками. Одной из потенциальных будущих проблем с точки зрения развития бизнеса Павел Кириенко считает возможную нехватку квалиифицированных кадров — инженеров, разработчиков программного обеспечения. Однако на данном этапе его предприятие продолжит оставаться в Эстонии.

Сильные конкуренты
Среди 10 финалистов эстонского регионального этапа конкурса энергетических стартапов PowerUp! были разививающиеся фирмы, которые производят электроприводы для солнечных батарей, позволяющие им поворачиваться за светилом, разрабатывают системы вентиляции зданий и очистки питьевой воды на основе нанотехнологий; изготавливают не требующие фоссильного топлива инновативные электрогенераторы, применяют технологии 3Д-печати из древесных отходов, а также домашний контейнер для производства компоста, бытовые устройства преобразования энергии движения в электричество и умные источники освещения для оранжерей.

ТОП

И если победителем эстонского конкурса стал изначально московский стартап, то еще одним из финалистов была фирма, основанная начинающей предпринимательницей из Беларуси и магистрантом ТТУ Татьяной Зарецкой. Стартап Laava Tech производит программное обеспечение для умных систем освещения в сфере сельского хозяйства, в том числе для выращивания конопли. Одним из целевых рынков для данного стартапа являются США, где полным ходом идет легализация использования марихуаны в рекреативных целях и, соответствено, отрасль промышленного выращивания этого растения развивается огромными темпами.

Хотя в эстонском финале PowerUp! фирме Татьяны Зарецкая не удалось попасть в призеры, на счету девушки в этом году уже имеется уникальное достижение. Она стала победительницей одного из самых экстремальных в мире конкурсов стартап-питчинга — то есть публичных презентаций своих идей перед публикой, членами жюри и потенциальными инвесторами. Конкурс под названием Polar Bear Pitching проходит зимой в финском Оулу в очень непростых условиях. Смотрите, как с задачей справилась Татьяна Зарецкая!

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО DELFI: Россиянин разрабатывает в Эстонии уникальные контроллеры для беспилотной авиации, белоруска — LED-освещение для выращивания марихуаны

14.05.2018
Эстонию на крупнейшем в Центральной и Восточной Европе соревновании среди стартапов в сфере энергетики Power Up! представит фирма Zubax Robotics, основанная выходцем из России. На проходившем 9 мая в Таллинне региональном финале конкурса этот стартап занял первое место среди 10 финалистов.
Подробнее


В отношении тысячи отсутствовавших на учениях "Еж" резервистов начнут дело о проступке

14.05.2018
В отношении тысячи резервистов, не явившихся на крупномасштабные учения Сил обороны Siil-2018 ("Еж"), начнут дело о проступке. В целом, Силы обороны оценивают процент участвовавших в учениях как хороший.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Водитель: Винк воровал в TAK на глазах у всех

14.05.2018
Роскошной жизни заместителя главы подразделения ремонта автобусов Яануса Винка пришел конец: соответствующие органы арестовали как минимум 70 транспортных средств и установили ипотеку на девять недвижимых вещей, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
143,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082003
162,- €
97,20 €
-35% Meeste käekell Police PL.14107JSBS/04
169,- €
109,85 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012002
113,40 €
68,04 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €

Полиция больше не получала заявлений в отношении обвиняемого в домогательствах Игоря Манга

14.05.2018
К полудню понедельника в отношении астролога Игоря Манга полиции не поступало новых заявлений, поэтому на данный момент остается лишь одна заявление. Ранее Манга клиентки обвиняли в домогательствах.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Э-понедельник: где сегодня особенно выгодные предолжения, а где смехотворные скидки?

14.05.2018
В течение всего сегодняшнего дня Союз интернет-торговли Эстонии организует Э-понедельник, что означает скидки во многих местных интернет-магазинах. Delfi Kasulik сделал обзор сегодняшних предложений.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Учитель: домашние задания детям не нужны

14.05.2018
Оценки, зубрежка, домашние задания – все это школа, скажет большинство родителей. Что угодно, но только не школа, – ответит педагог Дима Зицер, директор школы и создатель Института Неформального образования. Он рассказал, как можно и нужно учить детей по-другому.
Подробнее