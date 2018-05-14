ВИДЕО DELFI: Россиянин разрабатывает в Эстонии уникальные контроллеры для беспилотной авиации, белоруска — LED-освещение для выращивания марихуаны

Сильные конкуренты

Среди 10 финалистов эстонского регионального этапа конкурса энергетических стартапов PowerUp! были разививающиеся фирмы, которые производят электроприводы для солнечных батарей, позволяющие им поворачиваться за светилом, разрабатывают системы вентиляции зданий и очистки питьевой воды на основе нанотехнологий; изготавливают не требующие фоссильного топлива инновативные электрогенераторы, применяют технологии 3Д-печати из древесных отходов, а также домашний контейнер для производства компоста, бытовые устройства преобразования энергии движения в электричество и умные источники освещения для оранжерей.

И если победителем эстонского конкурса стал изначально московский стартап, то еще одним из финалистов была фирма, основанная начинающей предпринимательницей из Беларуси и магистрантом ТТУ Татьяной Зарецкой. Стартап Laava Tech производит программное обеспечение для умных систем освещения в сфере сельского хозяйства, в том числе для выращивания конопли. Одним из целевых рынков для данного стартапа являются США, где полным ходом идет легализация использования марихуаны в рекреативных целях и, соответствено, отрасль промышленного выращивания этого растения развивается огромными темпами.

Хотя в эстонском финале PowerUp! фирме Татьяны Зарецкая не удалось попасть в призеры, на счету девушки в этом году уже имеется уникальное достижение. Она стала победительницей одного из самых экстремальных в мире конкурсов стартап-питчинга — то есть публичных презентаций своих идей перед публикой, членами жюри и потенциальными инвесторами. Конкурс под названием Polar Bear Pitching проходит зимой в финском Оулу в очень непростых условиях. Смотрите, как с задачей справилась Татьяна Зарецкая!