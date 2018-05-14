ВИДЕО DELFI: Россиянин разрабатывает в Эстонии уникальные контроллеры для беспилотной авиации, белоруска — LED-освещение для выращивания марихуаны

Эстонию на крупнейшем в Центральной и Восточной Европе соревновании среди стартапов в сфере энергетики Power Up! представит фирма Zubax Robotics, основанная выходцем из России. На проходившем 9 мая в Таллинне региональном финале конкурса этот стартап занял первое место среди 10 финалистов.
Руководитель стартап-предприятия Zubax Robotics Павел Кириенко в интервью Delfi рассказал, что перевел основанную в 2015-м году в Москве фирму в Эстонию в прошлом году, потому что отсюда проще налаживать международные связи в данной отрасли, связанной с аэрокосмическими и авиационными разработками. Одной из потенциальных будущих проблем с точки зрения развития бизнеса Павел Кириенко считает возможную нехватку квалиифицированных кадров — инженеров, разработчиков программного обеспечения. Однако на данном этапе его предприятие продолжит оставаться в Эстонии.
Сильные конкуренты Среди 10 финалистов эстонского регионального этапа конкурса энергетических стартапов PowerUp! были разививающиеся фирмы, которые производят электроприводы для солнечных батарей, позволяющие им поворачиваться за светилом, разрабатывают системы вентиляции зданий и очистки питьевой воды на основе нанотехнологий; изготавливают не требующие фоссильного топлива инновативные электрогенераторы, применяют технологии 3Д-печати из древесных отходов, а также домашний контейнер для производства компоста, бытовые устройства преобразования энергии движения в электричество и умные источники освещения для оранжерей.
И если победителем эстонского конкурса стал изначально московский стартап, то еще одним из финалистов была фирма, основанная начинающей предпринимательницей из Беларуси и магистрантом ТТУ Татьяной Зарецкой. Стартап Laava Tech производит программное обеспечение для умных систем освещения в сфере сельского хозяйства, в том числе для выращивания конопли. Одним из целевых рынков для данного стартапа являются США, где полным ходом идет легализация использования марихуаны в рекреативных целях и, соответствено, отрасль промышленного выращивания этого растения развивается огромными темпами.
Хотя в эстонском финале PowerUp! фирме Татьяны Зарецкая не удалось попасть в призеры, на счету девушки в этом году уже имеется уникальное достижение. Она стала победительницей одного из самых экстремальных в мире конкурсов стартап-питчинга — то есть публичных презентаций своих идей перед публикой, членами жюри и потенциальными инвесторами. Конкурс под названием Polar Bear Pitching проходит зимой в финском Оулу в очень непростых условиях. Смотрите, как с задачей справилась Татьяна Зарецкая!