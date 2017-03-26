ВИДЕО DELFI: Переехавший из Питера в Эстонию дизайнер: разница просто космическая

Ильшат Гарипов переехал из Санкт-Петербурга в Эстонию два года назад.

”Меня не устраивало все. Начиная с того, как ведет себя наше государство по отношению к внешним соседям нашим, заканчивая тем, как у нас все плохо с образованием и медициной”, — говорит мужчина о причинах своего переезда.

У Гарипова двое детей, один из которых родился в России, второй — в Таллинне.

”Разница просто космическая, — отмечает мужчина. — Рождение ребенка в России платное — мы рожали за какие-то большие деньги. А в Таллинне — бесплатно. Это просто космос. Самые положительные впечатления были. И то, как здесь безопасно, это меня привлекло”.

На настоящий момент Гарипов проживает в Хаапсалу и занимается изготовлением изделий из дерева. Наиболее ходовой товар — домики для кошек, а также своеобразные люстры, которые автор назвал ”Калевала” и которые неплохо продаются через интернет по всему миру.

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”Здесь можно вести бизнес без проблем, — говорит мужчина. — Из Эстонии очень легко продавать по всему миру. Без проблем. В России почта работает из рук вон плохо. Очень неприятно”.

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