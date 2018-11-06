06.11.2018, 07:31

ВИДЕО DELFI: Насколько близки наши цены на продукты к финским? Посмотрим на примере магазинов Prisma

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Кристьян Атс Мяги
 
Видео: Мадис Вельтман
 
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Сравнение цен Delfi Kasulik в магазинах Prisma в Финляндии и Эстонии выяснило, в какой из стран составленную редакцией покупательскую корзину можно купить дешевле.

Редакция Delfi Kasulik сравнила стоимость покупательской корзины в Sikupilli Prisma и в Prisma расположенного в Эспоо центра Iso Omena.

В корзине были для сравнения, например, молоко, сливки для взбивания, овощи, бананы, фарш, растительное масло, хлеб и многое другое. Разумеется, все товары невозможно сравнить один в один, но выбрали максимально похожие варианты.

Также стоит знать, что в Эстонии на несколько процентов выше налог с оборота. В Эстонии он составляет 20%, в Финляндии — 14%. Таким образом, разница в цене нетто между магазинами двух стран больше.

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