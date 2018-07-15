ВИДЕО DELFI: Наесться за 1,30? Тестируем еду в неказистых с виду столовых Таллинна

За пределами центра столицы существует большое количество столовых, которые хоть и потрепаны временем, служат местом для обеда многим горожанам.
Delfi оправился на разведку в Кристийне, Мустамяэ и Пыхья-Таллинн.
Результаты — на видео!
За пределами центра столицы существует большое количество столовых, которые хоть и потрепаны временем, служат местом для обеда многим горожанам.
Delfi оправился на разведку в Кристийне, Мустамяэ и Пыхья-Таллинн.
Результаты — на видео!
Group director for information technology
TECH POWER ELECTRONICS GROUP ...
Tähtaeg: 29.07.2018
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