ВИДЕО DELFI: Наесться за 1,30? Тестируем еду в неказистых с виду столовых Таллинна

За пределами центра столицы существует большое количество столовых, которые хоть и потрепаны временем, служат местом для обеда многим горожанам.
Delfi оправился на разведку в Кристийне, Мустамяэ и Пыхья-Таллинн.
Результаты — на видео!
За пределами центра столицы существует большое количество столовых, которые хоть и потрепаны временем, служат местом для обеда многим горожанам.
Delfi оправился на разведку в Кристийне, Мустамяэ и Пыхья-Таллинн.
Результаты — на видео!
Tegevjuht / turundus- ja kommunikatsioonijuht
GARDEST OÜ (TAMMISTE ...
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