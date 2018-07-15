15.07.2018, 10:48

ВИДЕО DELFI: Наесться за 1,30? Тестируем еду в неказистых с виду столовых Таллинна

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rus.delfi.ee
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За пределами центра столицы существует большое количество столовых, которые хоть и потрепаны временем, служат местом для обеда многим горожанам.

Delfi оправился на разведку в Кристийне, Мустамяэ и Пыхья-Таллинн.

Результаты — на видео!

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