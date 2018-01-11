ВИДЕО DELFI: Министр соцзащиты о потерях работающих пенсионеров: больше исключений не будет, система для всех одинакова

Сегодня гостями студии Delfi TV стали министр социальной защиты Кайа Ива (IRL) и представитель оппозиции Кристен Михал (Партия реформ), который выступает за изменения в системе обложения доходов работающих пенсионеров. Всего в Эстонии насчитывается около 20 000 людей более преклонного возраста, которые, получая пенсию и зарплату, потеряют в доходах.

Кайа Ива сказала, что если ранее система подоходного налога была для пенсионеров и людей трудоспособного возраста разной, то теперь станет одинаковой для всех получателей дохода. ”Больше исключений не будет, — сказала она. — В прошлом году одна группа находилась в более выгодном положении. В этом году для работающего человека трудоспособного возраста и для работающего пенсионера система обложения подоходным налогом одинакова. С одинаковой суммы они платят одинаковый подоходный налог. Ставка подоходного налога 20% одинакова для всех. Неужели из-за этого пенсионер не будет работать и реализовывать себя? Если и не будет, то точно не из-за этого изменения”.

Кристен Михал в свою очередь подчеркнул, что нынешние работающие пенсионеры через уплату социального налога частично оплачивают и пенсии других людей. ”До этого действовал принцип, что нельзя демотивировать человека вносить больший вклад и прилагать больше усилий. Кроме того, все рассуждают о нехватке рабочей силы, но теперь заявляют, что люди с большим опытом нам не нужны, и если работник теряет 36 евро, то работник-пенсионер до 88 евро. Чем быстрее мы сможем исправить эту ситуацию, тем лучше. И если не раньше, то во время выборов 2019”, — сказал Михал, отметив при этом, что необлагаемый минимум в 500 евро придется оставить.

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