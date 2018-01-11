11.01.2018, 20:56

ВИДЕО DELFI: Министр соцзащиты о потерях работающих пенсионеров: больше исключений не будет, система для всех одинакова

 (37)
rus.delfi.ee
EST

Сегодня гостями студии Delfi TV стали министр социальной защиты Кайа Ива (IRL) и представитель оппозиции Кристен Михал (Партия реформ), который выступает за изменения в системе обложения доходов работающих пенсионеров. Всего в Эстонии насчитывается около 20 000 людей более преклонного возраста, которые, получая пенсию и зарплату, потеряют в доходах.

Кайа Ива сказала, что если ранее система подоходного налога была для пенсионеров и людей трудоспособного возраста разной, то теперь станет одинаковой для всех получателей дохода. ”Больше исключений не будет, — сказала она. — В прошлом году одна группа находилась в более выгодном положении. В этом году для работающего человека трудоспособного возраста и для работающего пенсионера система обложения подоходным налогом одинакова. С одинаковой суммы они платят одинаковый подоходный налог. Ставка подоходного налога 20% одинакова для всех. Неужели из-за этого пенсионер не будет работать и реализовывать себя? Если и не будет, то точно не из-за этого изменения”.

Читайте также:

Кристен Михал в свою очередь подчеркнул, что нынешние работающие пенсионеры через уплату социального налога частично оплачивают и пенсии других людей. ”До этого действовал принцип, что нельзя демотивировать человека вносить больший вклад и прилагать больше усилий. Кроме того, все рассуждают о нехватке рабочей силы, но теперь заявляют, что люди с большим опытом нам не нужны, и если работник теряет 36 евро, то работник-пенсионер до 88 евро. Чем быстрее мы сможем исправить эту ситуацию, тем лучше. И если не раньше, то во время выборов 2019”, — сказал Михал, отметив при этом, что необлагаемый минимум в 500 евро придется оставить.

Смотрите передачу на видео!

Читайте также:
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
179 900€
Tallinn, Квартира
90 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
209 000€
Kiili vald, Часть дома
160 000€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
85 000€
Tallinn, Квартира
800€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
99 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
145 900€
Tallinn, Квартира
119 400€
Tallinn, Квартира
123 100€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии