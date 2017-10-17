ВИДЕО DELFI: Maxima фиксирует цены на 1000 товаров

Руководители Maxima на сегодняшней пресс-конференции сообщили: запускается новая программа ценовой гарантии. Таким образом, будет зафиксирована цена на 1 000 товаров первой необходимости и продуктов питания. Объем инвестиций — 4 миллиона евро в год, пишет Ärileht.

Операционный директор Maxima Марко Пыдер разъяснил, какую выгоду принесет программа покупателям. По его словам, сеть призывает всех партнеров трудиться во благо того, чтобы сеть могла предложить выгодную цену. Больше всего планируется сэкономить на цепи поставок. ”Все затраты, что мы делаем на разделение, складирование и рабочие процессы — на всем этом всегда можно сэкономить. Прежде всего это касается процесса управления цепочкой поставок”, — пояснил Пыдер.

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