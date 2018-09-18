18.09.2018, 16:55

ВИДЕО | DELFI и EPL в Дании: если не будет сотрудничества с РФ, расследование может закончиться "пшиком"

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Видео и фото: Андрес Путтинг
 
Отти Эйландт
 
Ромет Креэк
 
EST

Адвокат и эксперт по борьбе с отмыванием денег Якоб Деденрот Бернхофт не видит возможности, как руководитель банка Danske Томас Борген сможет дальше работать в банке после сегодняшнего обнародования результатов внутреннего расследования.

По словам Бернхофта, от банка Danske можно ожидать честного обзора, что происходило в эстонском филиале Danske, потому что банку больше нет смысла что-то скрывать и искажение ухудшило бы дело.

Датский адвокат уверен, что хотя на сегодняшней пресс-конференции мы услышим не более 1% всей информации, Danske Bank наверняка предпримет очень серьезные шаги для спасения своего имиджа. Скорее всего, своей должности может лишиться президент банка Томас Борген.

Поскольку большинство клиентов эстонского филиала Danske Bank имели российское происхождеия, то для успешного расследования необходимо сотрудничество с правоохранительными органами РФ. Однако полиция и прокуратура Эстонии заявляют, что этонереально. Вероятно, по этой причине наказать кого-либо по обвинению в отмывании средств будет практически невозможно.

В распоряжении прессы, однако, имеется ннмало документов, свидетельствующих о том, как двигались «грязные» деньги через Эстонию. Даже членам Европейского парламента платили взятки, судя по бумагам. Тем не менее, по словам адвоката Бернхофта, доказать все это в суде будет очень сложно. «И на пресс-конференции банк может даже начать открещиваться от того, что деньги отмывались, однако на их репутации сейчас очень большой знак вопроса. Особюнно после того, как они открыто заявили, что заработали на этом 150 миллиардов датских крон», - сказал Бернхофт.

Jakob Dedenroth Bernhoff Foto: Andres Putting
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