ВИДЕО читателя: Полюбуйтесь окровавленным мясным прилавком в Maxima!

По словам читателя, приславшего видео, такой вот вид представился его взору вечером 4 января в муугаском Maxima. ”То, что происходит в муугаском Maxima, бесчеловечно! Что живет во всей этой крови?” — интересуется он.

Ситуацию комментирует пресс-секретарь Марит Лийк.

"На видео запечатлен момент, предшествующий уборке и выкладке новой партии. Полки со свежим мясом чистят каждые два часа, а также вечером; перед закрытием магазина также полку снимают, если там остались какие-то товары: ее полностью опустошают и основательно прочищают, чтобы перед открытием можно было выложить туда новую партию", — объяснила Лийк.

"4 января в наших магазинах проходила кампания скидок на охлажденную курицу, а вечером были еще и дополнительные скидки. Дела шли настолько хорошо, что полка опустела очень быстро. И то, что из упаковки со свежим мясом выделяется жидкость — явление вполне естественное. — добавила она. — Хочется верить, что клиент видел и как наш сотрудник очищал ту полку, однако этого на видео не запечатлено".

Так выглядела полка позже: