10.01.2018, 18:00

ВИДЕО: Британец в таллиннском продуктовом магазине: почему здесь все так дорого?

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Британец в таллиннском продуктовом магазине: почему здесь все так дорого?
Foto: Oliver Tsupsman

Издание Eesti Ekspress попросило британца Чарльза проанализировать цены в одном из продуктовых магазинов Таллинна и сравнить их с ценами в магазинах Великобритании.

Мужчина отмечает, что выбор продуктов хороший, но многое стоит дороже, чем в Великобритании. По его словам, в Эстонии дешевле есть вне дома, а вот готовить самим влетит в копеечку.

”Если смотреть на уровень зарплат, то я не совсем понимаю, как некоторым людям вообще удается ходить в магазин”, — удивляется он.

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