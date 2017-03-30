ВИДЕО: Бои за Затоку: маленький украинский курорт противится эстонским инвестициям

Не так давно, 9 марта 2017 года, в сети появилось одно примечательное видео под названием ”Республика Затока. Игра на выживание”. Эстонским зрителям оно может быть интересно тем, что в нем рассказывается про известного эстонского предпринимателя Марселя Вихмана, который много лет пытается реализовать проект застройки курортной зоны в украинской Затоке.

Фильм — зарисовка из жизни современной Украины о том, как непросто западным инвесторам совладать с местной властью.

Продолжительность видео — чуть более часа. За это время подробно рассказывается, какие препоны приходится преодолевать эстонскому инвестору и его представителю на Украине — Александру Погорелому, чтобы осуществить многомиллионный бизнес-проект. Предположительно, основным конкурентом Марселя Вихмана по освоению курортной зоны Затоки является народный депутат Украины Сергей Кивалов.

На защиту эстонских инвестиций встало практически все руководство страны, в том числе и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Несмотря на это, противодействие эстонскому инвестиционному проекту продолжается и сейчас.

Авторы фильма предпочли остаться неизвестными.