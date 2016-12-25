Наверное, каждый пек дома печенье "Пипаркоок" и знает, как это делается. Maaleht побывал на расположенном в Тарту предприятии Eesti Leivatööstus и посмотрел, как делают эти вкусные рождественские сладости в промышленных масштабах.

Там все начинается с приготовления теста для "Пипаркоок" — сироп, маргарин, муку и другие компоненты смешивают во вмещающей 150 кг теста кадке, такой же, в какой делают и тесто для хлеба. В ассортименте обычное тесто и тесто с апельсином. Часть готового теста упаковывают кирпичиками по полкило, и через магазины оно попадает к тем, кто печет дома.

Вторую часть теста оставляют постоять ночь, чтобы вкусы могли впитаться, и на следующий день оно идет в печь. При раскатке теста помогает раскатывательная машина, или калибратор, который придает тесту калиброванную толщину. Тонко раскатанное тесто размером с противень кладут на мат для "Пипаркоок", который выглядит так, как будто формочки для печенья плотно присоединены друг к другу.

Piparkookide valmistamine Eesti Leivatööstuses Foto: Anni Õnneleid

Усердные и удивительно быстрые женщины раскатывают тонкий лист теста через мат, и 70-80 штук печенья в форме звезды, сердца или еще чего-нибудь готовы отправиться в печь на противне. Нужно только убрать оставшееся между формочками лишнее тесто.

"Без обычной скалки не обойтись и в крупной промышленности, — признал руководитель по производству и качеству Аго Каазик. — Помещение в печь, выпекание и глазирование происходит как дома". Это все-таки не совсем так, потому что в печь разом идет 21 противень, что вместе составляет стопку в человеческий рост.

Глазурь тоже готовят на месте — сухой яичный белок, сахарную пудру и лимонную кислоту взбивают во вмещающем 20 кг миксере. В ассортименте восемь цветов глазури, причем используют только натуральные красители. Например, куркума дает желтый, хлорофилл — зеленый и спирулина — синий тон.

Часть глазури опять же отправляется для тех, кто готовит дома, в удобных маленьких кульках в магазины на продажу.