Вице-президент airBaltic уйдет с поста

Свой пост оставит вице-президент авиакомпании airBaltic по вопросам корпоративной коммуникации Янис Ванагс, который находился на этой должности многие годы.

Агентству LETA он подтвердил, что принял решение изменить карьеру, чтобы не остановиться в своем профессиональном развитии.

Официально прекратить трудовые отношения с авиакомпанией он намерен летом.

"airBaltic — одна из лучших региональных авиакомпаний в мире с командой выдающихся профессионалов. В последние три года мои знания и квалификацию использовали такие международные организации, как ООН и Международная ассоциация воздушного транспорта, а также крупнейшие авиакомпании мира и руководители авиа-организаций", — пояснил Ванагс.

Из соображений конфиденциальности о своих дальнейших планах Ванагс рассказывать отказался.

"Я лишь хочу использовать паузу для короткой передышки перед тем, как согласиться на новое предложение", — добавил он.

Ванагс работает в airBaltic с 2007 года.