Вице-канцлер по ИТ отвечает на критику: я не считаю, что нужно обгонять зарплаты частного сектора

Комментируя сегодняшнее интервью экс-руководителя Департамента государственной инфосистемы Тоомаса Вакса, вице-канцлер по вопросам информационных и коммуникационных технологий Государственной канцелярии Сийм Сиккут сказал, что со многими проблемными местами он согласен и что по многими пунктам уже ведется дискуссия.

Сиккут отметил, что для повышения компетенции заказчика в следующем году при помощи коллег из государственного и частного сектора планируется пересмотреть все проблемные места при проведении тендеров ИТ-сектора, нуждающихся в увеличении как финансовой, так и инновационной эффективности, а также в обеспечении длительной дееспособности.

Планируется повысить и компетенцию непосредственно руководства, в том числе путем предложения новых видов обучения и развития знаний. ”Хотя, действительно, я согласен, что требование о прохождении базового курса по программированию пошло бы на пользу”, — сказал он.

Говоря о зарплатах, Сиккут сказал: ”Сегодня мы можем это [удерживать людей] прежде всего за счет чувства миссии и личных перспектив, но это не может продолжаться долго, и привлечение новых людей необходимо, как отметил и Тоомас. В то же время я не считаю, что нужно обгонять зарплаты частного сектора, поскольку так мы еще больше накрутим цены. В связи с этим Министерство экономики и коммуникаций, вдобавок к Министерству образования и науки и образовательным учреждениям, активно занимается мерами по увеличению доступности специалистов. В следующем году будет запущена программа по развитию сектора информационных и коммуникационных технологий как путем обучения новых киберспециалистов, так и путем привлечения талантов из-за пределов Эстонии”.