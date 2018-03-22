Вице-канцлер Минсоцдел дел Айн Аавиксоо уходит в частный сектор

Работавший последние три года вице-канцлером Министерства социальных дел Айн Аавиксоо уходит в частный сектор — со 2 апреля он возглавит компанию Viveo Tervisekindlustus, которая запускает в Эстонии медицинское страхование нового поколения для людей трудоспособного возраста.

По словам Аавискоо, он получил интересное предложение и хочет попробовать себя в частном секторе, сообщается в пресс-релизе. ”Цель Viveo Tervisekindlustus — создать медицинское страхование нового поколения, прежде всего, для жителей Эстонии трудоспособного возраста. Предлагаемое государством медицинское страхование действует на пределе своих возможностей. Вместе с тем, в последние годы выросли как запросы людей, так и желание работодателей поддержать своих работников, а, кроме того, возникло недовольство нынешней организацией сектора здравоохранения. В необходимости изменений не сомневается никто, и поэтому именно сейчас открывается хорошая возможность объединить усилия и пригласить к столу работодателей в качестве новых партнеров”, — сказал Аавискоо.

По оценке Аавискоо, именно привлечение работодателей является ключевым фактором, который обещает дополнительно мотивировать людей заботиться о собственном здоровье, а также обеспечит людям быстрый и беспроблемный доступ к необходимым медицинским услугам, как только в этом возникнет потребность. Также, используя имеющийся опыт, Аавискоо сможет запустить удобные решения в области э-здоровья, наподобие тех, к которым мы уже привыкли в других сферах жизни.

По словам учредителя Viveo Тармо Лаанету, место частного медицинского страхования в эстонской системе здравоохранения обозначается все отчетливее. ”Опыт Айна и его аналитический взгляд на происходящее в данном секторе отлично дополняют видение Viveo на будущее системы здравоохранения Эстонии. Пример многих стран Европейского союза демонстрирует, что совместная работа частного сектора и систем солидарности, а также направление пациентов существенно способствуют эффективному лечению заболеваний и оптимальному использованию финансовых ресурсов”, — отметил Лаанету.

Айн Аавиксоо проработал в сфере здравоохранения Эстонии 18 лет. В последние три года в качестве вице-канцлера он руководил в Министерстве социальных дел развитием э-услуг и инновациями. Аавиксоо уходит из министерства по соглашению сторон.

Компанию Viveo Tervisekindlustus (Viveo Health) учредили предприниматели Рауль Кялло и Тармо Лаанету. Кялло более 20 лет предлагал эксклюзивные и инновационные решения страхования глобальным корпоративным клиентам. Сегодня Кялло руководит AS Vandeni Kindlustusmaakler и The Magnitude в Лондоне. Работающий с 1995 года в секторе здравоохранения Лаанету является одним из создателей центра Veerenni Tervisekeskus, а также собственником Südameapteek и частного медицинского центра Confido.

В настоящее время новое предприятие занимается созданием партнерской сети и подготовкой услуги медицинского страхования нового поколения.