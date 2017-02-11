Ветряные мельницы ЕС. Европа пытается заменить уголь на ветер

Европейские страны пытаются заменить газ и уголь ветром, солнцем и водой, чтобы избавиться от энергетической зависимости и остановить глобальное потепление. Однако отказаться от углеводородов не так просто, пишет EurActiv.

Издание со ссылкой на Climate Analytics отмечает, что Евросоюз может выполнить обязательства по выбросам углекислого газа в атмосферу только в том случае, если к 2030 году закроет все мощные электростанции, работающие на угле. По словам одного из авторов исследования Паолы Парры, закрытие угольных электростанций станет самым дешевым способом соблюдения Парижских соглашений. Соглашения в числе прочего предусматривают удержание роста глобальной средней температуры "намного ниже" 2 градусов Цельсия.

В Евросоюзе действует 315 угольных электростанций, еще 11 только планируется построить. В итоге, по подсчетам Climate Analytics, удержать объемы выбросов CO 2 и остановить рост температуры будет практически невозможно.

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Закрытие угольных электростанций в наибольшей степени может коснуться Германии и Польши. При этом в Польше до 85% электроэнергии в стране обеспечивает именно уголь.

Между тем, Европа уже сейчас стремительно переходит на возобновляемую энергию. В 2016 году 86% новых энергетических мощностей в ЕС пришлось на ветряные, солнечные и работающие на биомассе электростанции, а также ГЭС.

The Guardian сообщает, что впервые в истории более половины от всех мощностей приходится на ветрогенераторы. По данным WindEurope, ветряная энергия уже сейчас покрывает 10,4% потребностей Евросоюза.

Больше всего ветрогенераторов было установлено в Германии. При этом еще пять стран — Франция, Нидерланды, Ирландия и Литва — установили новые рекорды по запуску "ветряков". Крупнейшим проектом стал ветряной парк Gemini у берегов Нидерландов — после завершения работ в этом году он станет вторым по размеру объектом такого рода.

Тем не менее, среди стран ЕС наблюдается явный дисбаланс: страны южной Европы (Испания, Португалия, Греция и Италия) уделяли много внимания развитию ветряной энергии в 2000-х годах, но теперь новые проекты в этих странах практически не запускаются. Германия, которая уже сейчас вырабатывает втрое больше ветряной энергии, чем любая другая страна, добавила в прошлом году 44% к мощности всего Евросоюза.