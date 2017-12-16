Ветропарки Enefit Green за 11 месяцев произвели на 18% больше электроэнергии, чем годом ранее

Четыре парка ветрогенераторов предприятия возобновляемой энергии Enefit Green, входящего в концерн Eesti Energia, за 11 месяцев текущего года произвели 190 гигаватт-часов возобновляемой энергии, увеличив производство в годовом сравнении почти на пятую часть.

Объема электроэнергии в 190 гигаватт-часов достаточно для снабжения 76 000 домохозяйств со средним уровнем потребления в течение года, сообщила Eesti Energia.

Руководитель Enefit Green Ааво Кярмас сказал, что за 11 месяцев 2017 года предприятие произвело больше электроэнергии из ветра, чем за весь 2016 год, потому что тогда общий объем производства составил 185,5 гигаватт-часов. ”При этом, увеличить производство в текущем году удалось в основном из-за более надежной работы ветрогенераторов, потому что по сравнению с 2016 годом ветер в 2017 был только немного сильнее”, — пояснил Кярмас.

Согласно прогнозу администратора системы Elering, объем ветряной энергии, подпадающей под выделение пособия в Эстонии, не превысит в 2017 году границы в 600 гигаватт-часов, что является максимальным предусмотренным объемом возобновляемой энергии, которое поддерживает государство.

Enefit Green — это принадлежащее концерну Eesti Energia предприятие, которое производит возобновляемую энергию. Компания Enefit Green производит энергию из ветра, воды, солнца, биомассы и смешанных бытовых отходов. Производственными подразделениями предприятия являются электростанции в Иру, Пайде и Валка, а также парки ветрогенераторов в Аулепа, Нарве, Палдиски и Виртсу. Кроме этого, фирме Enefit Green принадлежит гидроэлектростанция в Кейла-Йоа.