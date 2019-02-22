22.02.2019, 07:25

Весна близко! Бизнесмен предлагает жителям Эстонии инвестировать в березовый сок

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rus.delfi.ee
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Весна близко! Бизнесмен предлагает жителям Эстонии инвестировать в березовый сок
Foto: BirchLagoon

Один из немногих в Эстонии сборщиков органического березового сока BirchLagoon приступает к сбору свежего березового сока в марте, когда среднесуточная температура не опускается ниже +4 градусов.

Те, у кого нет времени и возможности самостоятельно собирать березовый сок, могут приобрести долю в семейном предприятии — для удовлетворения растущего глобального спроса BirchLagoon начинает привлечение новых инвестиций через краудфандинговую платформу Fundwise, сообщается в пресс-релизе BirchLagoon.

”Подготовка к сбору березового сока начинается ранней весной, когда на деревьях закрепляют предназначенные для сбора сока шланги. В сутки планируется собирать от 4000 до 5000 литров сока, поскольку период сбора короткий и длится всего 3-4 недели”, — сказал исполнительный директор предприятия Райн Комлев. Этой весной поставлена цель собрать 100 000 литров березового сока.

По оценке производителя, к 2020 году объем глобального рынка т.н. ”древесной воды” (tree water) достигнет 1 миллиарда долларов. BirchLagoon планирует привлечь до 120 000 евро инвестиций, чтобы расширить производство и инвестировать в маркетинг, готовясь удовлетворять растущий спрос. Несмотря на популярность березового сока, до сих пор компания BirchLagoon является единственным его производителем в Эстонии, получившим отличительный знак ”Ehtne talutoit” (”Настоящий хуторской продукт”).

В марте и апреле — в период сбора березового сока — семейное предприятие посвящает все свое время сбору сока и его транспортировке на холодный склад. Сегодня мощности позволяют подготавливать к продаже не более 300 бутылок в день. Средства, которые будут собраны через краудфандинговую платформу Fundwise, будут инвестированы в увеличение мощностей по сбору сока и разливочные устройства, что позволит увеличить производственные мощности в десять раз.

BirchLagoon собирает сок в принадлежащем фирме березняке на территории Natura 2000 в районе Отепя. Сок собирают в контейнеры емкостью 1000 литров, которые затем на машинах доставляют на специальный холодильный склад. Такой способ сбора не вредит деревьям и позволяет сберечь природу.

Березовый сок помогает от множества недугов и укрепляет иммунитет. Наряду с чистым березовым соком BirchLagoon также предлагает берёзовый сок с различными вкусами — например, сок со вкусом цветов гречихи, одуванчикового меда, мяты, конопли и имбиря и черной смородины. Сок со вкусом черной смородины получил титул ”Parim mahejook 2018” (”Лучший экологичный напиток 2018”). В ассортимент BirchLagoon также входит новый продукт ”Березовый глёг”, и готовится еще много новинок, среди которых будут сидры и вина. Вся деятельность и напитки BirchLagoon находятся в процессе регистрации в бюро патентов.

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