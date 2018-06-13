13.06.2018, 16:11

Весь Крым обесточен

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NEWSru.com
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Eleringi Kiisa reservelektrijaam
Eleringi Kiisa reservelektrijaamFoto: Hendrik Osula

Территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15:25, сообщает "Крыминформ" со ссылкой на два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы полуострова.

"По предварительным данным, из-за аварии на подстанции "Тамань", расположенной на территории Краснодарского края, нарушено электроснабжение на Крымском полуострове", — рассказали ТАСС в экстренных службах.

"Произошло массовое техническое отключение на линии. Причины выясняются, время на выяснение — два часа", — сообщили в "Кубаньэнерго".

Другой источник предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.

"Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся", — отметил один из источников агентства "Крыминформ".

В МЧС пока не знают масштаб произошедшего сбоя. "Крымэнерго" устанавливает причину. "Крымэнерго" доложит, будет после этого ясна ситуация, в чем причина, и количество населенных пунктов", — приводит ТАСС комментарий пресс-службы регионального управления МЧС.

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