Весь Крым обесточен

Территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15:25, сообщает "Крыминформ" со ссылкой на два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы полуострова.

"По предварительным данным, из-за аварии на подстанции "Тамань", расположенной на территории Краснодарского края, нарушено электроснабжение на Крымском полуострове", — рассказали ТАСС в экстренных службах.

"Произошло массовое техническое отключение на линии. Причины выясняются, время на выяснение — два часа", — сообщили в "Кубаньэнерго".

Другой источник предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.

"Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся", — отметил один из источников агентства "Крыминформ".

В МЧС пока не знают масштаб произошедшего сбоя. "Крымэнерго" устанавливает причину. "Крымэнерго" доложит, будет после этого ясна ситуация, в чем причина, и количество населенных пунктов", — приводит ТАСС комментарий пресс-службы регионального управления МЧС.