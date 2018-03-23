Versobank вышел на рынок с услугой мгновенного общеевропейского платежа

С пятницы Versobank предлагает всем своим клиентам услугу общеевропейского мгновенного платежа, являясь тем самым вторым банком в Эстонии, который запустит полное платежное решение мгновенных платежей, сообщает пресс-служба банка.

В ноябре 2017 года Versobank наряду с SEB стали первыми эстонскими банками, которые присоединились к общеевропейской системе выплат, которая в официальной речи называется платформой SEPA Instant Credit Transfer.

Новая платежная система работает круглосуточно каждый день, включая выходные. Платежи осуществляются в течение 10 секунд между банками, которые присоединились к системе как в Эстонии, так и в других государствах-членах Европейского Союза. Максимальный лимит на одну транзакцию составляет 15 000 евро.

Совершение мгновенного платежа в интернете между банками, которые подключены к платформе, является бесплатным в Versobank для частных лиц по всей Европе, для других клиентов — на основе стандартного прейскуранта.