Вербовщик: CV уходят в прошлое, теперь все решают навыки

По словам Марит Мартин, исполнительного директора привлекшего 300 000 евро стартап предприятия Hundred5, в эпоху обостряющегося недостатка качественной рабочей силы предприятия должны использовать оригинальные решения, которые привлекут только лучших, значится в пресс-релизе.

В ходе тестирования навыков выяснилось, что из 30 000 желающих может подойти только тысяча, это подтверждает международный опыт фирмы по разработке программного обеспечения Toggl.

Hundred5 — это новейший инструмент вербовки, который вместо CV сосредотачивается на профессиональных навыках людей — сначала кандидаты должны пройти уникальные тесты, созданные находящимися в поисках специалистов предприятиями.

”CV модель вербовки устарела, можно даже сказать, ушла в историю. C простыми объявлениями о вакансиях фирмам становится все сложнее выделиться для того, чтобы их заметили хорошие кандидаты”, — утверждает исполнительный директор и основатель Hundred5 Марит Мартин.

”Расходы на поиск хороших кандидатов и оценка их компетенции должны стать значительно эффективнее — цена нынешних систем вербовки необоснованно высока. Определяющим становится оперирование на глобальном рынке и автоматизация деятельности”, — считает Марит Мартин.

„Toggl использует подобный способ вербовки уже почти четыре года, и за это время наши тесты прошли более 30 000 кандидатов из разных стран, из них мы наняли 30”, — рассказала менеджер по персоналу Toggl OÜ Эвелин Андерспок.

Новый стартап Hundred5, занимающийся вербовкой работников, привлек инвестицию в размере 300 000 евро от эстонского предприятия по разработке коммерческого программного обеспечения Toggl, в основном действующего на рынке США. Из оборота Toggl OÜ, разрабатывающего коммерческое программное обеспечение для измерения рабочего времени, рынок США составляет 40%, количество пользователей Toggl насчитывает более 2 миллионов.

Hundred5 был учрежден в январе 2017 года, первая публичная версия продукта была выпущена в августе.