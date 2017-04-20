Вентспилсскому порту предложили участвовать в "Северном потоке-2"

Вентспилсский свободный порт и его терминалы Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija получили предложение участвовать в строительстве газопровода "Северный поток — 2" (Nord Stream 2). Они могут обеспечить хранение и поставку труб, необходимых для строительства участка газопровода. Об этом рассказал мэр Вентспилса и председатель правления Вентспилсского порта Айвар Лембергс.

В свою очередь министр экономики Арвил Ашераденс заявил, что участие Латвии или Вентспилсского порта в проекте газопровода Nord Stream 2 не может быть одобрено ни в коем случае, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA. Он подчеркнул, что правительство уже приняло решение не участвовать в этом проекте ни в каком виде. Aшераденс сообщил, что дал четкие инструкции представителю Минэкономики в правлении Вентспилсского порта Сандре Сондоре не поддерживать участие порта в проекте.

Согласно расчетам управления Вентспилсского порта, доходы латвийской экономики от участия в "Северном потоке — 2" могли бы составить 25 млн евро. Лембергс отметил, что против участия Латвии в этом проекте возражает и Министерство иностранных дел (МИД).

Вентспилс может принять трубы, необходимые для строительства газопровода, разместить их на площадях порта и обеспечить поставку труб на место укладки. Сейчас площади терминалов недостаточно для хранения необходимого количества труб. Строители газопровода обещают инвестировать 14 млн евро в расширение грузовых площадок, которые потом будут подарены управлению Вентспилсского порта.

Для участия в проекте правление свободного порта должно принять соответствующее решение, потому что грузовые площадки находятся на территории, которую обслуживает порт. Как пояснил мэр Вентспилса, четыре из восьми членов правления порта делегированы от министерств, а МИД участие Латвии в "Северном потоке — 2" не поддерживает. "Поэтому им могут дать команду не поддерживать этот проект. Если проект не получит поддержки, и это будет вето правительства через членов правления порта, то надеюсь, что Вентспилс, как это было в шведском случае, тоже получит компенсацию не менее 20 млн евро", — сказал Лембергс. Он отметил, что располагает неофициальной информацией о том, что отказавшийся от участия в проекте шведский порт получил за это от правительства страны 10-20 млн евро.

"МИД не хочет, чтобы Латвия принимала участие в реализации проекта, поскольку этого требуют поляки. […] У поляков есть свои интересы — они не хотят, чтобы Германия получала газ напрямую из России. Они хотят, чтобы в этой цепочке участвовали и они, и это желание понятно и похвально, но почему Латвия за это должна платить?" — заявил Лембергс.

"Газ поступает из России, а его получателем является страна-член НАТО, экономический центр Европейского союза — Германия. Я считаю, что не поддерживать Nord Stream 2, при этом [в ситуации], когда Латвия может заработать, — это значит не поддерживать энергетическую безопасность Германии, что противоречит договору НАТО и договору Европейского союза", — заявил мэр Вентспилса.

Ввод "Северного потока — 2" запланирован на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.