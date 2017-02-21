Венский суд согласился выдать владельца завода Nitrofert в США

Высший земельный суд Вены удовлетворил апелляцию венской прокуратуры, которая оспорила решение земельного суда Вены, отказавшего в экстрадиции украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, сообщает ТАСС. Окончательное решение об экстрадиции теперь за министром юстиции Австрии.

Фирташу принадлежит работавший в Кохтла-Ярве и закрывшийся в 2015 году завод минеральных удобрений Nitrofert. С завода были сокращены 426 человек.

”Высший земельный суд Вены постановил удовлетворить апелляцию прокуратуры Вены об экстрадиции (Фирташа) в США”, — заявил судья.

В марте 2014 года Фирташ был арестован в Вене на основании запроса властей США и ордера на арест, выданного американским судом. Вскоре бизнесмен был отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. ФБР вело расследование в отношении него с 2006 года. Бизнесмена обвиняют во взяточничестве и организации преступной группировки.

Основной капитал Фирташ заработал благодаря компании ”РосУкрЭнерго”, акциями которой владел. В период с 2004 по 2009 год эта структура выступала посредником между ”Газпромом” и украинским ”Нафтогазом”. В настоящее время газовый бизнес бизнесмена переведен на компанию Ostchem Holding. Фирташ считается одним из самых богатых людей Украины.