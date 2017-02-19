Венгры обнаружили, что одинаковые продукты в Восточной Европе хуже по качеству

Качество продуктов в австрийских магазинах выше, чем продукция тех же производителей, предназначенная для продажи в Венгрии. Такой вывод сделала венгерская служба контроля за безопасностью продуктов питания NEBIH, сообщает EurActiv.com.

Эксперты сравнили 24 идентичных продукта, которые продаются в сетях магазинов типа Lidl и Aldi. Выяснилось, что вафли Manner в Венгрии менее хрустящие, чем в Австрии, а венгерская Nutella отличается по вкусу и консистенции не в лучшую сторону. Обнаружена и разница в других продуктах.

Глава аппарата президента Венгрии Януш Лазар заявил на пресс-конференции, что выводы экспертов носят скандальный характер. По его словам, правительство проведет более широкую экспертизу продуктов питания на внутреннем и внешнем рынках.

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Разговоры о том, что качество шоколадных батончиков, "рыбных палочек", газировки и других продуктов западных пищевых концернов отличается от страны к стране, в рамках ЕС идут уже не первый год. И начались они задолго до появления понятия "двухскоростной Европы", которое предполагает, что в ЕС есть нормальные страны, а есть и похуже.

Сейчас с подачи Чехии и Словакии эти дискуссии актуализировались. Чехия заговорила об этом на встрече министров-аграриев в мае 2016 года. Словакия воспользовалась своей "президентурой" в Совете Европы для того, чтобы озвучить проблему на еще более высоком уровне.

В 2011 году Словацкая ассоциация потребителей купила ряд брендированных продуктов в супермаркетах в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. В корзину попали напитки Coca-Cola, шоколад Milka, черный и красный перец Kotanyi, растворимый кофе Nescafé Gold, зерновой кофе Jacobs Kronung и Tchibo Espresso. Все они были протестированы в лабораториях, аккредитованных при Национальном институте ветеринарии и пищевой промышленности Словакии.

Оказалось, что только шоколад Milka был одним и тем же. Перец Kotanyi стал рекордсменом по количеству отличий. Так, если в упаковках, купленных в Венгрии, Словакии и Австрии, никаких отличий не было, то болгарский вариант содержал намного больше раздавленных или поврежденных зерен. Кроме того, в нем было на 10% больше ненужных добавок. В болгарской версии было лишь 108,9 грамма на килограмм продукта — почти на треть меньше, чем в "правильной" версии для других рынков (140 г на кг продукта).

В Kotanyi опровергли злой умысел, отметив, что вся продукция расфасовывается на одной фабрике. Разница может быть объяснена лишь различиями в исходном сырье. Проще говоря: не повезло, что попался брак и попался он именно в Болгарии.

Что касается напитков производства Coca-Cola, то в ходе тестов оказалось, что если в версии для Германии, Чехии, Австрии и Польши используется натуральный сахар, то в бутылках, купленных в Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии обнаружилось большое количество заменителя — изоглюкозы, получаемой из пшеницы. Она намного дешевле натурального сахара.

В Coca-Cola результат прокомментировали просто: изоглюкоза используется и в США, на родном для компании рынке. А выбор между подсластителями делается технологами — из соображений удобства, доступности сырья в разных странах и тому подобных чисто технических вопросов.

В 2015 году Высшая школа химической технологии в Праге изучила образцы одинаковых продуктов, купленных в Чехии и Германии. Они подтвердили, что в Sprite, купленном в Германии, содержится только сахар, тогда как чешскую версию подслащивает фруктоза и искусственные подсластители аспартам и ацесульфам калия. Чешская версия при этом оказалась еще и немного дороже.

Изучив "рыбные палочки" Iglo, чешские исследователи нашли, что в немецкой версии на 7% больше рыбы, а в Nestea lemon — на 40%(!) больше экстракта чая.

В Iglo результаты этого исследования комментировать отказались, а в Coca-Cola назвали тесты "упрощенным и утилитарными", поставив под сомнение их качество. Там также отметили, что в корпорации учитывают разницу вкусов у потребителей на разных рынках и вносят изменения в рецептуру, соответственно.