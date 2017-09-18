Вейко Ряйм станет финансовым руководителем и членом правления Enefit Taastuvenergia

С 1 октября в должность финансового руководителя и члена правления предприятия Enefit Taastuvenergia вступит Вейко Ряйм, который до этого работал руководителем подразделения торговли энергией Eesti Energia, сообщается в пресс-релизе.

Вейко Ряйм работает в Eesti Energia более девяти лет. До вступления в должность руководителя подразделением торговли энергией он был руководителем отношений с инвесторами и Treasury.

Член правления Enefit Taastuvenergia Ааво Кярмас отметил, что в лице Вейко Ряйма в команду возобновляемой энергии войдет сильный финансовый эксперт. ”Возможный выход Enefit Taastuvenergia на биржу требует наличия сильного финансового руководителя, который внес бы свой вклад уже на подготовительной стадии, а в будущем отвечал бы за финансовую отчетность и инвесторские отношения, если выход на биржу действительно произойдет”, — рассказал Кярмас.

Правление Enefit Taastuvenergia состоит из трех членов. Председатель правления Ааво Кярмас отвечает за общее управление. Член правления Иннар Каасик отвечает за производство. Член правления Вейко Ряйм с 1 октября будет отвечать за финансовую сферу.

До Eesti Energia Вейко Ряйм работал в сфере инвестиционного банкирования в Соединенном Королевстве и в странах Балтии. У Вейко Ряйма есть степень магистра, которую он получил в Стокгольмской школе экономики.