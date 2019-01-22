Ведущие бюро недвижимости обратились в департамент с жалобой на Eesti Meedia. Подозревают нарушение Закона о конкуренции

В понедельник, 21 января, ведущие эстонские бюро недвижимости Pindi Kinnisvara, UusMaa, Domus Kinnisvara и CKE Kinnisvara, а также Vesper Kinnisvara в качестве представителя небольших бюро представили Департаменту конкуренции ходатайство о начале надзорного производства в отношении принадлежащих концерну Eesti Meedia порталов недвижимости kv.ee и city24.ee в связи с почти четырехкратным повышением цен за последние два года.
В направленном Департаменту конкуренции ходатайстве фирмы недвижимости просят начать надзорное производство в отношении стоящих за порталами city24.ee и kv.ee предприятий OÜ Allepal и AS Kinnisvaraportaal, установить, имели ли место нарушения Закона о конкуренции, и обязать собственников порталов прекратить злоупотребление доминирующим положением на рынке, а также устранить последствия такого злоупотребления.
По словам члена правления Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, после того как Eesti Meedia приобрела 100% доли в city24.ee и kv.ee, благодаря разным уловкам цена публикации объявления выросла примерно в 4 раза. ”Согласно последним доступным годовым отчетам, рыночная доля принадлежащих концерну Eesti Meedia порталов в 2017 году составляла в Эстонии более 98%. Очевидно, доминирующий на рынке концерн не смог устоять перед искушением использовать свое положение, и клиентам пришлось мириться с регулярным повышением цен. В последний раз двукратное повышение цен имело место в начале этого года. Все это создает у бюро недвижимости обоснованное подозрение в том, что порталы злоупотребляют своим монопольным положением”, — сказал Сооман.
Председатель правления Uus Maa Kinnisvara Кайе Кассь Агчай отметила, что рост цен является проблемой не только для маклерских фирм, поскольку порталы взвинтили цены и для продавцов — частных лиц: цены почти в 10 раз выше разумного уровня. ”После того, как в прошлом году на рынок вышел новый портал kinnisvara24, ставший к концу года вторым по посещаемости, у продавцов недвижимости возникла альтернатива, но это никак не может оправдать незаконные действия доминирующих на рынке порталов. Поэтому мы просим Департамент конкуренции дать правовую оценку действиям порталов недвижимости концерна Eesti Meedia”, — добавила Кайе Кассь Агчай.
В своем заявлении бюро недвижимости обращают внимание на то обстоятельство, что доминирующие на рынке порталы Eesti Meedia также препятствуют свободному движению на рынке клиентов. Представитель небольших бюро Кристи Йоосу из Vesper Kinnisvara пояснила, что монополия приковывает к себя небольшие бюро недвижимости, устанавливает для них обременительную плату и создает неудобства в размещении объявлений и управлении ими. ”На рынках услуг связи, электричества и газа проблема аналогичного препятствования свободному движению клиентов решена, и поэтому с помощью Департамента конкуренции мы надеемся найти решение и для рынка порталов недвижимости”, — сказала Йоосу.