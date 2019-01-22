Ведущие бюро недвижимости обратились в департамент с жалобой на Eesti Meedia. Подозревают нарушение Закона о конкуренции

В направленном Департаменту конкуренции ходатайстве фирмы недвижимости просят начать надзорное производство в отношении стоящих за порталами city24.ee и kv.ee предприятий OÜ Allepal и AS Kinnisvaraportaal, установить, имели ли место нарушения Закона о конкуренции, и обязать собственников порталов прекратить злоупотребление доминирующим положением на рынке, а также устранить последствия такого злоупотребления.

По словам члена правления Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, после того как Eesti Meedia приобрела 100% доли в city24.ee и kv.ee, благодаря разным уловкам цена публикации объявления выросла примерно в 4 раза. ”Согласно последним доступным годовым отчетам, рыночная доля принадлежащих концерну Eesti Meedia порталов в 2017 году составляла в Эстонии более 98%. Очевидно, доминирующий на рынке концерн не смог устоять перед искушением использовать свое положение, и клиентам пришлось мириться с регулярным повышением цен. В последний раз двукратное повышение цен имело место в начале этого года. Все это создает у бюро недвижимости обоснованное подозрение в том, что порталы злоупотребляют своим монопольным положением”, — сказал Сооман.