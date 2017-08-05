Вечерний поход за продуктами в Kaubamaja вывел клиента из себя

Пост клиента Toidumaailm в Facebook, где он описывает нехватку кадров, вызвал небывалый ажиотаж.

”Вечером, в час пик, совершая покупки в Kaubamaja Toidumaailm, я был очень удивлен тем, что работало всего три кассы. Очереди были безумные. В трех открытых кассах работали три пожилые женщины, которые уже давно могли наслаждаться пенсией. Молодцы. Добравшись до кассы я был прилично зол, ведь были открыты всего три кассы. Продавщица ответила, что работников нет, потому что на прошлой неделе из Toidumaailm ушли 15 человек. Основная причина — маленькая зарплата. Весьма печально”, — оценил публикацию автор.

По словам руководителя рыночной торговли Kaubamaja Кадри Агурайуя, на прошлой неделе ушли четыре летних работника, которые были привлечены к работе на время отпусков.

”Сейчас летние работники и помощники прекращают работать. Действительно, что в торговле продуктами утечка кадров — обычное дело, особенно в летний сезон, когда самое подходящее время для отпуска. Мы все время следим за интенсивностью обслуживания и заполняем места согласно ситуации, в случае необходимости используя сезонную рабочую силу”, — объясняет Агурайуя.

Также она добавляет, что в Toidumaailm можно использовать кассы самообслуживания, потому что это великолепный, быстрый и удобный способ для клиента оплатить товары. ”Там нет времени ожидания. Мы рады видеть, что кассы самообслуживания набирают большую популярность. Особенно признательны те клиенты, которые покупают обед или совершают покупки вечером в час пик”, — говорит она.