Вдали от шума городского

Если город с его бесконечной суетой и громкоголосьем утомил и хочется перебраться поближе к природе, не отказываясь при этом от привычного комфорта и преимуществ городской жизни, то дом в Нымме – идеальный выбор!

Совсем скоро, уже к лету 2018 года, в одном из самых тихих, уютных и зеленых районов Таллинна - Нымме, на улице Трумми, 25, будет готово к заселению новое трехэтажное здание класса люкс, спроектированное известным архитектором Янно Пылдме. Дом расположен в живописнейшем месте, рядом с парком Глена, весьма популярном среди любителей погулять на природе, полюбоваться на звезды и покататься на лыжах.

Дом, со всех сторон окруженный зелеными насаждениями, - настоящая мечта для сторонников здорового образа жизни. Походные и лыжные тропы, беговые дорожки, парк приключений, наполненные родниковой водой бассейны под открытым небом, крытый бассейн и футбольный стадион – это лишь малая часть того, что окружает дом на Трумми, 25. Особенность местоположения строящегося здания состоит в том, что активный спорт и увлекательные мероприятия для всей семьи доступны здесь в любое время года.

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При этом сама архитектура здания прекрасно вписывается в «зеленый» контекст района Нымме, воплощая в себе стиль, изысканность и тщательно продуманную организацию пространства. На первом этаже дома разместятся студии йоги и пилатеса, тренажерный зал и другие коммерческие площади. Второй и третий этаж займут 1–4-комнатные квартиры со всеми удобствами, досконально продуманной планировкой и высококачественной отделка интерьера. Все помещения очень светлые, а их интерьер продуман до мелочей. С просторных террас и балконов открываются живописные виды на парк и лес, привнося спокойствие, характерное для утопающего в зелени района Нымме. Идеально для человека, думающего о своем будущем.

В процессе проектирования здания на Трумми, 25, были использованы самые современные технические решения для создания комфортных и дружелюбных в плане экологии условий для жизни. Особое внимание уделено вопросу энергоэффективности здания (класс энергопотребления В), что является очень важным моментом при характеристике качества жилья. Еще один важный момент – дом оборудован исключительной в своем роде системой геотермального отопления, причем в каждой комнате водяное отопление дома регулируется отдельно.

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Расположенный в зеленой зоне с прекрасной экологией дом с эксклюзивными квартирами – это не имеющий аналогов проект, в котором реализованы самые современные решения в области архитектуры, дизайна и технологий. Все это вместе позволило создать современное и приватное пространство для комфортной и спокойной жизни. И при этом никакой оторванности от преимуществ городской жизни: рядом с домом находится центр района Нымме с магазинами, ресторанами, школами и детскими садами, а на легендарном рынке Нымме вас ждет лучший выбор свежих продуктов.

Желаете на миг окунуться в мир развлечений и суеты? Нет проблем! Из Нымме можно в любое время удобно и без лишних затрат времени добраться до центра города.

Пришло время перебраться в дом своей мечты и наслаждаться жизнью!

Больше информации о проекте можно найти на сайте: https://www.trummi25.ee/ru.