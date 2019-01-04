04.01.2019, 18:53

ВАЖНЫЕ ДАТЫ: Когда стартует подача налоговых деклараций и когда начнутся возвраты

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rus.delfi.ee
EST 3
Tuludeklaratsioon 2016
Foto: Andres Putting

В этом году подача налоговых деклараций начнется 15 февраля.

26 февраля начнется возврат переплаченного подоходного налога клиентам, которые предоставили декларацию в электронной среде департамента e-maksuamet/e-toll.

19 марта начнется возврат переплаченного подоходного налога клиентам, которые предоставили декларацию в бумажном виде.

Последний день подачи декларации — 1 апреля.

Весь подлежащий доплате подоходный налог должен быть оплачен и весь переплаченный подоходный налог должен быть возвращен к июлю.

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