04.01.2019, 18:53
ВАЖНЫЕ ДАТЫ: Когда стартует подача налоговых деклараций и когда начнутся возвраты(12)
В этом году подача налоговых деклараций начнется 15 февраля.
В этом году подача налоговых деклараций начнется 15 февраля.
26 февраля начнется возврат переплаченного подоходного налога клиентам, которые предоставили декларацию в электронной среде департамента e-maksuamet/e-toll.
19 марта начнется возврат переплаченного подоходного налога клиентам, которые предоставили декларацию в бумажном виде.
Последний день подачи декларации — 1 апреля.
Весь подлежащий доплате подоходный налог должен быть оплачен и весь переплаченный подоходный налог должен быть возвращен к июлю.
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