ВАЖНЫЕ ДАТЫ: Когда стартует подача налоговых деклараций и когда начнутся возвраты

26 февраля начнется возврат переплаченного подоходного налога клиентам, которые предоставили декларацию в электронной среде департамента e-maksuamet/e-toll.

19 марта начнется возврат переплаченного подоходного налога клиентам, которые предоставили декларацию в бумажном виде.

Последний день подачи декларации — 1 апреля.

Весь подлежащий доплате подоходный налог должен быть оплачен и весь переплаченный подоходный налог должен быть возвращен к июлю.