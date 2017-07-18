Важное решение на встрече министров ЕС — в Таллинне подписана декларация о сети 5G

Сегодня, 18 июля, министры телекоммуникаций стран-членов ЕС подписали декларацию, которая даст толчок развитию сети 5G в Европе, сказано в пресс-релизе.

”В будущем сеть 5G будет использоваться для общения везде и со всеми. Мне очень приятно, что нам удалось подписать декларацию, — отметила министр предпринимательства и ИТ Урве Пало, — Это показывает, что страны-члены ЕС задумываются о будущем и готовы вывести конкурентоспособность Европы в области цифровых технологий на новый уровень. 5G обеспечит более высокую скорость интернет-соединения во всей Европе и будет способствовать развитию новых технологий, например, связанных с Сетью автомобилей, инновационного промышленного оборудования, новых инициатив в области э-здоровья”, — добавила Пало.

Подписанием декларации страны-члены хотят выразить свою готовность продвигать Европу в качестве ведущего рынка в области 5G, а также в дальнейшем договориться о будущих стандартах 5G. Также подчеркивалась необходимость создания правильных предпосылок для использования полного потенциала 5G (например, доступности радиочастот для сети 5G, а также трансграничной координации этих частот). Декларацию подписали 28 министров телекоммуникаций стран-членов ЕС, другие высокопоставленные представители, а также Норвегия.

Согласно прогнозу, в 2020 году в мире будет существовать примерно 26 миллиардов подключенных к Сети устройств, а также 70% людей будут обладать смарт-фонами. Поэтому сеть 5G является одной из основ общего цифрового рынка, будущих отраслей промышленности, современных общественных услуг и инновационных приложений. 5G будет способствовать улучшению качества связи и обеспечению получения выгоды во всех производственных секторах потребителями и предприятиями, в тоже время эта технология крайне необходима для увеличения конкурентоспособности Европы. ”5G обеспечит бесперебойную и не зависящую от места расположения связь не только для одиночных пользователей, но и для различных устройств в разных секторах экономики”, — добавила Пало.

Что такое 5G? Новая технология связи пятого поколения, которая понадобится нам уже в самом ближайшем будущем и поможет оцифровке экономической и общественной деятельности. Это необходимо для того, чтобы обеспечить возможности для общения и в будущем, когда к Сети будут подключены миллиарды устройств, которые должны быть соединены с интернетом одновременно и в одном месте. Технология позволит пользователям передавать в разы больший объем данных и гарантирует качество связи. Согласно плану стандарт 5G должен быть готов к 2020 году.