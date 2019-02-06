06.02.2019, 19:55

ВАЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ: Tele2 с февраля обновляет десять самых популярных пакетов


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LogodFoto: Jaanus Lensment

С сегодняшнего дня Tele2 взамен своих десяти самых популярных пакетов связи для частных и бизнес-клиентов начнет предлагать новые пакеты. Не на один из новых пакетов цена не повысится, при этом в нескольких условия станут более выгодными.

Директор по продажам компании Tele2 Ааре Уусъярв сказал, что все старые пакеты будет продолжать действовать, и клиенты смогут при желании перейти на новые пакеты бесплатно. ”Для этого следует пересмотреть свой пакет в самообслуживании или в представительстве, и при желании найти более подходящий вариант”, — посоветовал Уусъярв.

Ааре Уусъярв сказал также, что все новые пакеты включают неограниченную скорость передачи данных, неограниченное количество минут разговора и текстовых сообщений, но отличаются по объёму трафика передачи данных. ”Самые большие изменения касаются пакетов связи для бизнес-клиентов. Впервые в Эстонии для бизнес-клиентов предназначены пакеты, в которых нет совершенно никаких ограничений на количество минут разговора и объём интернет-трафика как на территории Северных стран, так и во все Европе. Эти условия почти в два раза выгоднее, чем у наших конкурентов”, — отметил Уусъярв.

”При разработке новых пакетов мы руководствовались тремя принципами — простота, неограниченные объёмы и гибкость. По сути это означает, что в цену пакета не включены такие услуги, в которых клиент не нуждается. Например такие как музыкальный стриминг или страхование устройства, и клиент может сам выбирать для себя дополнительные услуги. Все новые пакеты являются бессрочными, наши клиенты — единственные в Эстонии, кто может в любой момент отказаться от услуги или бесплатно произвести замену как на более дешевый пакет, так и на пакет с большим объёмом”, — сказал Уусъярв.

Старые предназначенные для частных клиентов мультипакеты Tele2 будут заменены пакетами ”Свобода разговаривать”, ”Свобода 2”, ”Свобода 8”, ”Свобода 100” и ”Неограниченная свобода”. А старые пакеты для предпринимателей заменят пакеты ”Бизнес в Эстонии”, ”Бизнес в Эстонии 10”, ”Бизнес в Северных странах 30”, ”Неограниченный бизнес в Северных странах” и ”Неограниченный бизнес в Европе”.

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