ВАЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ: Tele2 с февраля обновляет десять самых популярных пакетов

Директор по продажам компании Tele2 Ааре Уусъярв сказал, что все старые пакеты будет продолжать действовать, и клиенты смогут при желании перейти на новые пакеты бесплатно. ”Для этого следует пересмотреть свой пакет в самообслуживании или в представительстве, и при желании найти более подходящий вариант”, — посоветовал Уусъярв.

Ааре Уусъярв сказал также, что все новые пакеты включают неограниченную скорость передачи данных, неограниченное количество минут разговора и текстовых сообщений, но отличаются по объёму трафика передачи данных. ”Самые большие изменения касаются пакетов связи для бизнес-клиентов. Впервые в Эстонии для бизнес-клиентов предназначены пакеты, в которых нет совершенно никаких ограничений на количество минут разговора и объём интернет-трафика как на территории Северных стран, так и во все Европе. Эти условия почти в два раза выгоднее, чем у наших конкурентов”, — отметил Уусъярв.

”При разработке новых пакетов мы руководствовались тремя принципами — простота, неограниченные объёмы и гибкость. По сути это означает, что в цену пакета не включены такие услуги, в которых клиент не нуждается. Например такие как музыкальный стриминг или страхование устройства, и клиент может сам выбирать для себя дополнительные услуги. Все новые пакеты являются бессрочными, наши клиенты — единственные в Эстонии, кто может в любой момент отказаться от услуги или бесплатно произвести замену как на более дешевый пакет, так и на пакет с большим объёмом”, — сказал Уусъярв.